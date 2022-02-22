藥華藥(6446)強調德國聯邦最高法院判決主文，明確撤銷AOP的1.42億歐元請求，藥華藥不但勝訴免賠、定讞終判之外，本案已清楚結束且無法再上訴。不過，今日多頭對此消息反應平淡，股價開高後翻黑，多空在平盤進行攻防。

藥華藥執行長林國鐘強調，德國最高法院對原仲裁庭要求藥華藥賠償的判斷，全部撤銷，「該部份仲裁判斷宣告為無效」，並非僅如AOP所稱之計算錯誤。本案當中，藥華藥對AOP無任何賠償義務，而且所有專利權也都牢牢掌握在公司手上。

藥華藥董事長詹青柳強調，國發基金是公司最大單一股東，持股7.97%，耀華玻璃持股3.49%，合計持股11.46%。任何外國組織，若意圖損害公司的智慧財產權或利益，經營團隊必將全力對抗，力保全體股東權益與全民利益。

藥華藥指出，德國最高法院終判與AOP的授權及製造合約，仍為有效。因此將與AOP合作，並要求其依約履行其義務。若AOP有任何違約行為，將依約執行相關權利，以保障全體股東的利益。

藥華藥1月營收6465萬元，年增108%。主要來自新藥Ropeg在美國各通路藥局及經銷商的緊急補貨訂單，顯示新藥Ropeg甫上市，反應不錯，公司近期也陸續接獲訂單。