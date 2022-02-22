疫情趨緩，行政院長蘇貞昌昨表示未來將朝向正常生活適當調整；中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中也說，將鬆綁邊境，預定3月中開放商務客入境。對此，新北市長侯友宜今上午出席第四屆品牌金舶獎徵件記者會受訪表示，只要疫情穩定，開放當然是可以走的一條路，但仍要全力把疫情守住，也讓經濟能夠起飛，這是一個併行也必須要做的相互互補的調整。

侯友宜說，在防疫鬆綁邊境放寬，須思考全球疫情到底緩下來了沒？以及目前全台疫苗覆蓋率，像新北市目前第三劑疫苗覆蓋率3成，期待未來能打到5成或6成，另醫療量能能否足夠提供如國內疫情高漲時可以守護，雖然這幾天疫情穩定，但絕不能掉以輕心。

侯友宜表示，邊境鬆綁要評估鬆綁會不會對國內疫情帶來變化衝擊，這些都是要準備好的工作，開放只要疫情穩定具備相關條件，當然是可以走的一條路，我們要全力以赴、戰戰競競，把疫情守住，也讓經濟能夠起飛，這是一個併行也必須要做的相互互補的調整。