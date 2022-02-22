面對俄烏局勢變化，和碩董事長童子賢表示，歐洲在二戰結束後記取教訓，籌畫成立歐元和歐盟體制，成為人類文明了不起的成就，但若歐洲連續被俄羅斯刺激，有些國家民意可能將重新恢復軍國主義，恐成為歐洲重起紛爭的開始。而台灣則是藍綠兩個陣營都講得太極端，忽略中道的力量，太極端所產生同溫層會讓不同的聲音無法彼此交流，他強調自由、民主、人權、多元、包容，與言論自由、新聞自由是需要台灣珍惜的價值。

兩岸發展研究基金會董事長丁守中召集藍營學者寫就的「奔向戰場」新書今日舉行發表會，童子賢在致詞時表示，身為兩岸發展研究基金會董事長丁守中、副董事長魏艾長達30年的朋友，也作為兩岸交流基金會的一員董事，新書的標題猛烈了點，但是這本書有深度，因為過往數年，藍營的論述從草莽偏激到淺薄依附，主導藍營的論述缺乏深度與主軸，本書討論戰爭的篇章不多，反而是十四位學者深入探討亞太局勢、中美關係、貿易摩擦、一帶一路、二岸經貿，對「可能引發戰爭」背景做深度探討，並說明如何防止擦槍走火，他認為這是「藍營學者難得的集體智慧，深度論述」。

他進一步說，本書有慈悲心，因為道德經說「乃知兵者是兇器，聖人不得已而用之」，戰爭是軍事博弈，以武力為後盾以山川為賭場，容易導致生靈塗炭民不聊生，兩岸局勢緊張，但是丁守中與學者嘗試找出化異求同的論點，避免台灣承受戰火，這是慈悲心，本書數位作者提醒國際局勢如汽油桶、火藥桶，台灣應該謹慎而非恣意行事，避免走火。書中也鼓吹不要過度參與中美博弈以避免兩岸不必要衝突。

童子賢表示，這本書的初衷是深入探討能夠避免台灣陷入迷霧、陷入衝動的要素，他認為這是對的。

面對俄烏局勢動盪，他表示歐洲經過多次戰爭，死傷都是上千萬，二戰之後歐洲記取教訓，籌劃成立歐元與歐盟，這是人類文明了不起的成就，德國、法國難道沒有仇恨嗎？當然有，他們互相打仗死傷無數，但二戰之後認清楚仇恨與戰爭不能解決問題，現在的歐洲經過幾十年的和平與馴化，反應比較慢，和平久了，軍隊期待自己只是維護秩序，但被其他國家一直刺激，難保不會軍國主義再起，尤其德國本來就有新納粹主義，只要被刺激久了，經濟、科技強國可能會不甘居於被動。

另外，童子賢也提到，兩岸政治與社會文化的「心靈契合」程度，很大程度影響了台灣民間的觀感，台灣數十年來孕育、珍惜的「自由、民主、人權、多元、包容，與言論自由、新聞自由」都該被當成基本價值、主軸，沒有主軸，台灣就會像兩大強權之類被外力拉扯的陀螺，越轉越偏、失去自我。