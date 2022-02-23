近日中國計劃生育協會發佈2022年工作要點，其中提出，要紮實推進生殖健康服務，展開未婚人群人工流產干預專項行動，減少青少年意外懷孕和人工流產。統計近5年大陸每年人工流產總數約在950萬例左右，同時看到2021年的人口出口數為1062萬，除創下1978年以來的歷史新低，同時意味著大陸人工流產數量與新生人口數量幾近持平。

據《人民政協報》報導也有專家指出，大陸每年實際人工流產數量約在1300萬例，這也是被媒體廣泛報導的數字，包含納入私立醫院和地下診所。

還有多項有關調查顯示，人工流產的女性中，年輕、未婚、未育占比不斷升高，多次重覆流產和年齡在20歲以內的高危人工流產占比顯著增加，每年24歲以下未婚青少年人工流產數占人工流產總數的40％以上，其中近20％有反覆人工流產經歷。

大陸全國政協委員、中國中醫科學院廣安門醫院婦科主任醫師趙瑞華認為，日趨嚴重的青少年生殖健康問題，包含人工流產數量居高不下，已對國家人口安全構成「重大威脅」。

趙瑞華更表示，有資料顯示大陸育齡婦女的不孕不育率，現在已達到12至18％，其中的影響因素有很多，例如反覆人工流產，以及年輕人經常熬夜、過度減肥等不健康等生活方式。