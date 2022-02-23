經濟部長王美花23日視察台灣自來水公司（簡稱台水）「備援幹管複線工程計畫」的「旗津第二條過港送水管工程」，預定工期至今年7月止，完工後，可提升約1萬戶用水戶的供水可靠度，並增加每日供水量約1.02萬噸。

因旗津區現況供水，採經高雄港過港隧道的600公釐（mm）鋼管，作為送水管線，1984年7月完工通水後，迄今使用已逾37年，管線已近使用年限。由於該管線為現有通往旗津區的唯一送水管線，供水重要性高，為利於後續維護及提升供水穩定性，因此，台水辦理上述工程，增設旗津第二條送水管線。

「旗津第二條過港送水管工程」施工，採用HDD潛鑽工法（Horizontal Directional Drilling），由陸地鑽掘至海床下後，跨越高雄港連接前鎮區及旗津區的既有管線，管線埋設長度為1075公尺，且口徑達710公釐，為國內少見的大口徑長距離創新施工方式。

而此次埋設的管線材質，採用抗腐蝕且使用年限高的HDPE（High-Density Polyethylene，高密度聚乙烯），確保長年埋設海床下，不會有鏽蝕狀況而產生損壞。

上述施工期間，自去年5月至今年7月止，現已完成工程中最重要的潛鑽施工，將HDPE管線成功從前鎮拉至旗津，埋設海床下30米深。後續將繼續辦理與前鎮區、旗津區兩端的既有管線銜接工程，待完成後，將能加強旗津地區的供水韌性及增加備援能力，可提升約1萬戶用水戶供水可靠度，並增加每日供水量約1.02萬噸。