很多人都是把自己的溫柔和好脾氣留給了外人，對外人各種的好，但是對家人卻常常大吼大叫，還動不動就發脾氣，不過有些生肖人卻不太一樣，運勢命理網站「靈匣網」點名，生肖虎、猴、雞、蛇、牛的男生，他們可能天生脾氣不好、性格冷漠，但是對家人卻是充滿關愛、呵護備至，無論發生怎樣的事情都會不離不棄。

生肖虎

屬虎男為人處事方面特別理性，對外人向來就是一副公事公辦的態度，雖不得罪，但也不帶任何討好的意思，有時候還顯得特別冷漠，讓人不敢輕易靠近。但是回到家裡，在自己的老婆和家人面前，立馬溫柔起來，也不太會發脾氣，跟在外面簡直就是判若兩人。

生肖猴

屬猴的男人在外面是相當風光、威武，不過回到家後就是一個對老婆各種呵護和照顧的溫和男人。只要是老婆有需要的，想方設法也要去滿足。他們的好脾氣和耐心都是用在家人身上，以至於外面的人根本顧不過來，再說自己也不想花心思在外人身上，所以總是一副冷冰冰的模樣。

生肖雞

屬雞的男人非常理性，深知誰才是陪伴自己最久的人，在自己有需要的時候大概也只有自己的老婆和家人才能無私的包容和幫助自己，所以對家人的態度自然不會差。但是對待外面的人，恐怕就沒有那麼好的耐心了，不僅說話直接不加修飾，有時也讓人覺得很難靠近，有距離感。

生肖蛇

屬蛇的男人把自己的家庭看得很重，事事都為家人考慮，而且盡自己所能為家人營造溫暖的家庭氛圍。尤其是對自己的老婆百依百順，什麼樣的需求都會盡力滿足。但這樣一個溫暖細心的男人，在外人面前卻異常苛責、嚴厲。他們的想法很理性兼具冷酷，甚至有些缺乏人情味。

生肖牛

屬牛的男人性格內斂，不善言辭，不太喜歡與人交流，尤其是在外人面前，別人說的話不愛搭不理。而且性格特別固執，總是堅持己見，很難聽得進別人的建議。但是在自己的老婆和家人面前卻特別溫順，什麼事情都可以聽對方的，還有強烈的責任感，會盡心盡力的為家默默付出。