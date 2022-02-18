運勢命理網站「旺好運」分享，生肖屬鼠、虎、龍、馬、狗的人實力堅強，頭腦聰明，目光精準，懂得怎麼用人，所以很適合創業當老闆，而且都能成功致富。

▍1.生肖鼠

屬老鼠的人精明能幹，頭腦靈活，生性愛賺錢，企圖心很強，適合創業做生意，一旦立下目標，能夠認真穩定地發展事業，帶領下屬一起邁向成功。

▍2.生肖虎

屬虎的人天生氣場強大，說話有魄力，有當老大的王者風範，而且他們的眼光好，考慮事情周到，目光深遠，有很好的領導能力，事業發展總是能順風順水，不斷賺進財富。

▍3.生肖龍

屬龍的人氣場強大，氣質高貴，而且天賦異禀、才華出眾，注定不是打工仔、上班族，適合自行創業，眼光獨到又具有實力，能憑藉自己的努力出人頭地，成為財運亨通的大老闆。

▍4.生肖馬

屬馬的人性格認真，辦事幹練，行動力很強，有源源不絕的精力和毅力，遇到困難也不會輕易放棄，為人豪爽又不拘小節，在社交場合很受歡迎，人脈很廣，會是一個朋友多、又受下屬敬重的好老闆。

▍5.生肖狗

屬狗的人待人忠誠，對朋友很大方，做事積極，擅長經營人際關係，因此都能夠和氣生財，自行創業能為自己帶來許多忠實的客戶，總能跟合作夥伴建立良好關係，成為名利雙收的老闆。