人生難免坎坷，有時會遇到低迷時期，但這樣的苦不能白吃，要從中吸取經驗，再從經驗中取得成功，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬雞、兔、牛、馬、猴的人年輕時肯吃苦，經歷過艱辛的日子，但是他們不放棄，最終迎來好機遇，從此福氣滿盈。

▍1.生肖雞

屬雞的人心直口快，有事都憋不住，總想找人抒發，禍從口出容易惹來是非，平時太過張揚，易得罪人，這是個致命的缺點。好在他們天生精明能幹，腦子靈活，擅長與人溝通，有勇有謀，遲早會迎接成功。中年開始好運氣來臨，財運一飛沖天，有許多賺錢機會。

▍2.生肖兔

屬兔人的步調慢，性格柔弱，工作上容易被人忽視，平時很低調，不愛表現，總是給人不思進取的感覺。其實，他們只是在儲備能量，機會到了就能後來者居上，越來越優秀。屬兔人一旦好運開啟，求財就會比較順利，後半生可由窮變富。

▍3.生肖牛

屬牛人在累積經驗和能力時會很辛苦，艱辛的程度甚至讓常人無法理解，但他們在打拚時甘之如飴。屬牛人有才華，容易吸引貴人，即使現在默默無名，中年開始必會事業大旺。至於錢財，發財的機會多的是，事業如日中天，財富與地位相繼而來。

▍4.生肖馬

屬馬人天資聰穎，學東西快，但他們年輕時很臭屁，喜歡炫耀自己的才能，易惹他人嫉妒，運氣不太順。需經歷運勢低迷的時期，才能時來運轉，身邊的福星也越來越多，不但處處逢貴人，而且才華得以展現，會由成果帶來財富。

▍5.生肖猴

屬猴人年輕時的運勢比較波折，判斷力不足，遇事會猶豫，因此失去很多能翻身的機會。屬猴人要轉運要等到思想更成熟時，擁有了自信，辦事妥當，運氣也轉好，財運上揚，無論上班族還是做生意都能事事如意，賺到大錢，後半生不愁吃喝。

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