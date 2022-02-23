新竹市長林智堅（中）23日起啟動「新竹校園巡迴演講」，首站先返回母校新竹縣竹東高中，在竹東校園掀起旋風。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅23日起啟動「新竹校園巡迴演講」，首站先返回母校新竹縣竹東高中，以「講出來！小智返校日」為題，鼓勵學生勇敢告白，講出對政治、校園的想法，同時也結合時事議題分享人生故事與7年的市長經驗分享，在竹東校園掀起旋風。

首先登場的校園大聲公，學生反應熱烈，有學生問「學長」，大新竹合併後竹東高中補助會不會變多，對此，林智堅市長也肯定地說：「一定會變多！」獲得現場學生熱烈掌聲。還有學生提問市長蓋了幾座公園，林智堅先笑問「那你們喜歡我蓋的公園嗎？」台下學生也大聲回應「喜歡！」他也強調，只要市民有需要、會一直蓋下去。

接著，林智堅以輕鬆方式展開演講，他說，上次回到母校已是5年前，這也是他第2次啟動校園演講「小智返校日」，他更分享高中時自己最愛的「下課套餐」木瓜牛奶和鹽酥雞，轉而推薦「市長帶你吃美食」書籍。

接著他以年輕人關注的戀愛話題切入，分享「市長版約會聖地」，包括護城河、隆恩圳、波光市集、新竹公園、孔廟廣場、東門城廣場、幸福盒子等地，這些地方都是他上任後推動改造的成果。

除了豐碩的市政成果，林智堅同時感性分享上任7年來的心路歷程，從2015年第1次媒體評比全台縣市長滿意度最後1名，到後來連續5年獲5星市長、幸福城市第1名等，都是這些年來與市政團隊共同努力的成果，透過設計力導入公共建設，邀請優秀建築師參與，打造新竹市立動物園、東門城光雕展演等，屢獲各項建設大獎，新竹市還獲得年度風格城市的肯定。

林智堅表示，新竹因有科學園區座落，還有護國神山群，近年在美中貿易戰和疫情影響下，台灣半導體產業在國際更顯重要性，大新竹合併升格將成為新竹發展的最佳推手，讓城市發展更往前。

他舉大新竹塞車日常為例，他上任後提出大新竹輕軌，盼透過大眾運具串聯園區與市區，讓上下班不再壅塞。他也強調，近年向中央爭取許多經費推動大型建設，但因縣市分治導致區域治理出現問題，除了交通，還有環境、教育等，因此大新竹合併升格有其重要性。