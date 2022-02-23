中共黨媒人民網「領導留言板」23日有四川涼山州昭覺縣民眾反映，因「彩禮（聘金）過重，很多女孩子不是嫁給愛情，很多農民窮盡一生也不能為孩子娶上媳婦」。昭覺縣委書記23日回覆表示高度重視，已安排專人認真核查，預計3月中旬全面啟動移風易俗整體工作。

有昭覺縣民10日在人民網留言稱，「咱們縣彩禮過重，使男生父母負擔過重，有工作的50萬元（人民幣，下同，約合新台幣217.5萬元），沒有工作的30到50萬元，很多農民窮盡一生也不能為孩子娶上媳婦，希望給予重視。很多女孩子都不是嫁給愛情，而是嫁給彩禮，所以夫妻不能和諧相處，望整頓風氣，讓更多的人可以減壓，更多的人可以嫁給自己喜歡的人，更多的人娶自己喜歡的人。」

涼山州昭覺縣委書記23日表示，昭覺縣自開展脫貧攻堅以來，持續開展移風易俗工作，雖取得了一定成效，但個別地方仍然存在高額彩禮、相互攀比的陳規陋習。

為移風易俗，2022年1月昭覺縣德古協會代表，召開了昭覺縣移風易俗紅白喜事德古研判會，初擬《昭覺縣移風易俗相關要求》；2月，進一步細化擬定《昭覺縣關於進一步深化倡樹文明新風的施方案（徵求意見稿）》給縣內各界徵求意見和建議；預計3月中旬形成正式文件，並全面啟動移風易俗整體工作。

此前，來自涼山州越西縣的另外一位民眾9日也在人民網有類似留言稱，「娶個老婆需要的彩禮錢多，希望政府出手整治這種攀比。」越西縣除了聘金高，還有未成年人嫁娶、輟學等狀況。

越西縣委宣傳部表示，越西縣嚴厲打擊未成年人嫁娶和控輟保學。禁止未成年人娶妻出嫁，結婚年齡按照大陸《婚姻法》和《涼山彝族自治州施行＜中華人民共和國婚姻法＞的規定》，執行漢族男不得早於22周歲，女不得早於20周歲；少數民族男不得早於20周歲，女不得早於18周歲；漢族與少數民族通婚的按相關規定執行。

對無正當理由未送適齡兒童、少年入學接受義務教育造成輟學的，由公安機關依法打擊。在尊重傳統民俗的基礎上，堅持喜事新辦，堅決摒棄因婚借貸、婚後還帳、尤其是讓老人背帳還帳陋習現象。