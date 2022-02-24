2021年房市表現熱絡，中央和地方為打擊炒房，祭出各項抑制投機炒作的政策。永慶房產集團總經理葉凌棋說，自2021年12月內政部推出五大措施打炒房後，反映2021年12月交易市況的1月六都建物買賣移轉棟數月減13.3%，顯示市場氛圍轉趨觀望。此外，建築貸款餘額與購置住宅貸款餘額成長趨緩，房市有降溫趨勢，同時，在內政部拋出預售屋禁止轉售修法後，去年12月的預售屋轉售刊登量，也較前年同期明顯成長，顯示預售屋出現拋售潮。相關數據在在顯示政府積極打炒房已獲初步成效。

葉凌棋指出，政府數次的打炒房措施，降低建商囤地，使房市維持正常供給；炒房管道確實圍堵；再加上房市資訊公開透明，改變民眾對房價上漲的預期心理，讓不動產市場在產業面、供給面、需求面、價格面四大面向都產生正面效益，有利於自住、長期置產族群購屋，台灣離居住正義的願景更進一步。

打炒房政策之所以能獲得成效，有賴「實價登錄2.0」的實施。葉凌棋說，「實價登錄2.0」規定預售屋即時登錄打下基礎，在擁有預售屋相關資訊後，「房地合一2.0」才能將預售屋納為課稅範圍，進行合理課稅；針對部分透過換約轉售來炒作獲利者，也能得以透過限制換約轉售和解約須申報登錄來禁止。