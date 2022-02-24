聯合國大會23日（當地時間）就烏克蘭問題舉行會議。中國常駐聯合國代表張軍在會上重申，中方對烏克蘭局勢演變表示關注。中國關於維護各國主權和領土完整的立場是一貫的，聯合國憲章的宗旨和原則也應當得到共同維護。

張軍表示，烏克蘭問題有著複雜的歷史經緯和現實因素，演變至今是一系列因素共同作用的結果。當前形勢下，有關各方都要保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。

張軍表示，中方呼籲各方認識到落實安全不可分割原則的重要性，繼續開展對話協商，在平等和相互尊重的基礎上，通過和平方式尋求解決彼此關切的合理方案。我們歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。

此外，聯合國安理會23日（當地時間）應烏克蘭常駐聯合國代表團要求，將在美東時間21時30分（台灣時間24日10時30分）舉行公開會，再次討論烏克蘭局勢。烏克蘭外交部長庫列巴預計將出席在本次會上進行發言。

聯合國安理會在21日已經就烏克蘭問題舉行了緊急會議。