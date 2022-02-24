烏俄劍拔弩張，記憶體族群遭空軍襲擊。DRAM廠南亞科(2408)受惠記憶體市場需求正向，本土投顧法人看好營運將逐季向上，然美國記憶體晶片大廠美光執行長表示，記憶體廠仍面臨出貨壓力，南亞科、華邦電(2344)等台廠同陷困局，NAND Flash市場再傳漲價佳音，也抵擋不住頹勢，周四記憶體族群股價失落。

DRAM雙雄南亞科、華邦電股價下跌近3%、5%，分別摜破月線、5日線。NAND Flash市場再傳佳音，十銓(4967)、宇瞻(8271)、群聯(8299)等記憶體供應鏈有苦說不出，威剛(3260)跌逾5.5%，再失守95元關卡；旺宏(2337)也跌逾2%。

記憶體指標大廠美光(Micron)執行長梅羅塔(Sanjay Mehrotra)指出，未來一年當然希望非記憶體元件供應短缺的情況改善，半導體產業較容易受地緣政治影響，近期烏俄紛爭，連帶干擾晶片荒加劇，半導體晶片供給吃緊狀況改善速度不如預期，長短料窘境延燒，其因電腦製造商嚴重缺乏晶片等短料而無法滿足整機出貨，導致電腦製造商不願多囤積記憶體等長料，致使美光兩大終端應用產品出貨受阻，拉低美光等記憶體供應商的訂單，意味著記憶體廠仍將面臨出貨壓力，南亞科、華邦電等台系廠商同樣陷入困局。

美系外資先前也提到，考慮到電子供應鏈持續消化積壓的訂單，訂單積壓刷新可能將NOR Flash定價穩定性延長到第2季，NOR Flash第二季混合單位售價有機會較上季持平，認為所有NOR供應商利潤前景將在上半年維持穩定，或小幅上升，但要是將供應商與通路庫存都計算進去，庫存水位約有二至三個月之多，次季節性需求具有風險，就此來看，特別是進入下半年，NOR Flash將轉變為買方市場，表現空間有限，對旺宏、華邦電投資評等都是「劣於大盤」。

但本土投顧法人認為，目前來看記憶體市場需求正向，OEM端DRAM庫存去化告一段落，通路商及全球前三大廠庫存水位也都維持健康，現貨價已開始起漲，報價可望於第二季築底反彈，價格方面南亞科也預期首季DRAM合約價跌幅縮小，加上供應鏈長短料下半年逐步緩解，法人預期南亞科首季整體價格跌幅將為低個位百分比，可望於第2季回穩甚至走揚，看好營運將逐季向上，股價壓力為90元、支撐為77元。投信連18日買超南亞科逾21萬張，但外資、自營商落跑，外資已連5日賣超3594張。

受到烏俄戰情，半導體增添更多不確定因素，不過業界人士也說明認為，出貨受阻只是短期現象，因晶片缺貨狀況仍有續緩跡象。就市場需求面觀察，5G智慧機、筆電、伺服器等多項應用推升下，DRAM後市展望仍偏向正面看待。

NAND Flash市場再傳佳音，供應鏈傳出，本周3D NAND Flash現貨價格已經漲至五個月以來新高，且第二季合約價將有望由跌轉漲，漲幅上看5-10%。法人看好，威剛、十銓、宇瞻、群聯等記憶體供應鏈將可望全面受惠，在進入第二季合約報價上漲趨勢後，業績更有望開始明顯升溫。

宇瞻周五(2月25日)於證交所辦法說，去年財報稅後淨利4.86億元，年增67.6%，每股純益4.81元，創下新高；董事會並通過去年度擬配息2.89元，創24年新高，以周四收盤價51.7元計算，殖利率達5.6%。公司將於5月31日召開股東常會，地點位於新北市土城區忠承路32號1樓(宇瞻科技股份有限公司)。