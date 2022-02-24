歐盟執委會副主席Valdis Dombrovskis在接受路透訪問時表示，如果俄羅斯軍隊越過分離份子把持的烏東地區，歐盟將祭出新一波的制裁，包括出口管制。

由於擔心俄羅斯進一步的入侵行動，歐盟領導人預計在周四舉行緊急會議，商討下一步行動。

俄羅斯先前宣布承認烏東的頓涅茨克(Donetsk)共和國和盧甘斯克(Lugansk)共和國的獨立；俄羅斯並澄清表示，這意味者不止兩國實際控制的領土，而是包括整個頓巴斯(Donbass)地區都涵蓋在內，這使得衝突加劇。

在被問到如果俄羅斯擴大入侵烏克蘭領土時，Dombrovskis說，這意味歐盟願意在制裁行動上升級，將涉及貿易領域上的經濟制裁，例如出口管制。歐盟已經為該項制裁行動努力工作了數周，因此有辦法迅速行動，並與美、英等國合作，加大制裁力道。

Dombrovskis也指出，衝突、制裁，以及俄羅斯可能的反制裁，都會對歐盟經濟產生影響，而有鑑於目前情勢的嚴重性，歐盟27國將不得不接受這些後果。

隨著對俄羅斯祭出最嚴厲制裁，將對歐盟經濟產生一些衝擊，Dombrovskis說，「我們需要對此做準備」。