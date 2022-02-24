駕駛疑血糖低昏迷追撞 警消緊急破窗救援

北市信義路、莊敬路口，23日晚間7時許，一輛由陳姓男子駕駛的自小客車突然撞到對向停等的車輛，警方到場處理時，赫然發現陳男疑似昏迷、意識不清，車輛門窗緊鎖，立即通報119救護人員到場。

救護人員多次呼喚陳男都沒有回應，警消擔心陳男因身體不適須立即急救，且為避免發生再次追撞及妨害交通的狀況，在全程錄影錄音下，緊急破窗將陳男抬出。

陳男不久後恢復意識，他表示因患有糖尿病，當時血糖過低，所以才短暫失去意識，救護人員檢查陳男沒有受傷並無大礙後，陳男即自行返家休息。