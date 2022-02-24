春節後往往是大陸人才市場企業全年集中釋放招聘需求和求職高峰。前程無憂近日發佈《2022年春節後才市供需行情》，顯示電子技術／半導體／積體電路在節後新增職位發佈量中排名首位、職缺數超過6.7萬個，網路行業排名第四，教培行業則退出前十行列。

據界面新聞報導，另外電腦軟體行業新增職缺超過6.4萬個；機械／設備／重工行業新增超過6.1萬個；網路／電子商務行業和建築／建材／工程行業均新增超過4.4萬個，依次分列前五。

從該行情報告顯示，背後主因涉及浙江、上海等省份已推出千億乃至兆元級別人民幣的重大專案投資計畫。在此背景下，新老基建帶動電子技術／半導體／積體電路；電腦軟體、機械／設備／重工；建築／建材／工程行業的人才需求旺盛。

值得注意的是，網路／電子商務行業雖然仍位列節後新增職缺發佈量的前五，但新增職位量下降，從2021年的第一位跌落至今年的第四位。再看到房地產業也從2021年同期用人需求量的第三位跌出前五。

再從地域來看，2月7日至2月16日期間，北上廣深四地的新增職位發佈量占總量的51.2％，新一線城市中，武漢、成都、杭州、蘇州、南京5地合計的新增職位發佈量占比則為25.5％，已達到北上廣深的一半，且高於2021年同期的20.4％。