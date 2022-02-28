近日大陸教育部公佈2021年度普通高等學校本科專業備案和審批結果。內蒙古大學申報的紀檢監察專業獲批新增大學專業，這也讓內蒙古大學成為全大陸首個設置該類專業科系的大學。

根據《內蒙古日報》報導，內蒙古大學的紀檢監察的科系專業，目的在培養既熟悉法學專業基礎知識，又具備紀檢監察理論知識和實踐能力，忠誠於党、忠誠於紀檢監察事業，具有法治意識、責任意識，德才兼備、高素質的複合型、職業型、創新型專門人才，為推進新時代紀檢監察工作提供有力的人才智力保障。

目前內蒙古大學已論證完成全面涵蓋專業核心課、方向課及實踐教學環節的課程體系設置，建設了包括《紀檢監察工作概論》在內的13門專業核心課程。

內蒙古大學監察官培訓學院院長段計珍表示，將不斷完善紀檢監察的科系專業建設，嚴格把關人才培養品質，努力培育出適應黨和國家事業發展需要的紀檢監察人才。