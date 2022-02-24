華南銀行與國內最大線上點餐平台「快一點」之點點全球公司合作台灣Pay，藉由與點點全球合作，結盟餐飲服務業，完善消費生態圈，也是首家公股銀行響應「台灣Pay創新支付」政策，讓受疫情影響嚴重之餐飲業者可迅速轉戰外帶外送市場，並可輕鬆從實體店鋪轉為線上網路特店，體驗便利零接觸行動支付收款服務，減少接觸風險，並可享受接單「快一點」，結帳「快一點」，讓業績翻倍成長。

後疫情時代，零接觸支付已成為民眾的生活習慣，此平台讓消費者與店家可減少非必要人為接觸，又能實現商業目的。消費者只要加入店家官方[email protected]帳號即可線上點餐，並可線上使用台灣Pay支付。當顧客點餐完後，點點全球給店家的雲端出單機即列印出訂單，店家可立即製餐並可從整合帳務後台即時查帳對帳。對於小規模沒有POS機的小店家來說，「快一點」點餐平台可以緩解業者在忙亂中還要接電話、Key單，收錢找錢，對帳等等壓力，可讓店家接更多單，財源滾滾來。

台灣Pay目前實體通路涵蓋四大超商、知名百貨商場、知名連鎖特店、各商圈市集與線上特店等，而因應後疫情時代，零接觸經濟趨勢興起，華南銀行力挺政府政策，為協助更多實體店家快速轉型，整合線上線下服務，華南銀行與點點全球合作，讓小型店家除原本用立牌線下收款外，還可提供線上點餐、收款與對帳，讓店家收款後可接收完整入帳訊息，提供店家整合線上線下一條龍服務。店家申辦華南銀行的台灣Pay特約商店，除於今年底前可享有免手續費優惠外，「快一點」點餐平台上的店家若透由點點全球推介，於華南銀行申辦為台灣Pay收款店家，申辦店家即可享有獨家優惠。

此外，華南銀行與日藥本舖、丁丁藥局、南仁湖與得恩堂等連鎖店家及長春市場等商圈共同合作，上半年度舉辦多檔優惠方案，消費者只要於活動期間至前述店家使用台灣Pay消費，還可以享受到店家專屬優惠(最高20％)，讓消費者優惠拿不完，店家生意做不完。