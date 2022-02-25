中鋼去年獲利創歷史新高，每股純益（EPS）為4.02元，預計每股配發3.1元現金股利，以今（25）日收盤價36元計，殖利率高達8.61%。配息消息曝光後，一票網友暴動，「盤後零股都36.8 下周要噴爆」、「40T 有機會解套了嗎」、「0056感謝抖內」。

受惠於鋼鐵市場復甦，中鋼去年營運繳出亮麗成績，全年稅後淨利大賺620.53億元、年增6911.63％，每股EPS為4.02元，創歷史新高。

中鋼董事會今天決議，普通股每股配發3.1元現金股利，配發率77%，以今天收盤價36元計，殖利率達8.61%。特別股股息每股現金1.4元及特別股紅利每股現金1.7元，合計每股現金3.1元。

面對俄烏戰火，中鋼表示，將研擬削減外銷、以內需優先。而先前3月內銷盤價全面調高，國際熱軋報價陸續上漲，後市行情持續看漲。此外，中鋼也認為，在俄烏關係未緩和之前，預期全球鋼價短期內震盪向上，第二季喜迎旺季到來。

擁有百萬股東大軍的中鋼宣布配息後，PTT股板網友大炸鍋，紛紛表示，「今年真的賺輸大媽」、「爽 存股族大獲全勝」、「去年才0.3... 10倍??」、「40T 中鋼有機會解套了嗎」、「低於8.6%的不用混了，學大媽買中鋼就好」、「比中鴻還猛 太扯了」、「讚啦 爽領紀念品跟股息」。

但還是有人狠酸，「明年就崩回20幾元了」、「感覺就是一臉沒辦法填息的樣子」、「貨櫃都可能18％的，現在8％就已經高潮成這樣」、「除非小兒大量回補」；不過也有網友運氣超背，直呼「前幾天前高就賣掉了，每賣必噴」、「37T之前停損 4張損8000 哭」。