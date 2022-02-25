西方不斷加劇制裁及戰事構成風險，造成俄羅斯股匯雙挫。根據富比世（Forbes）估計，俄羅斯億萬富豪身家急瀉，單是24日一天，他們的財富合計蒸發390億美元。自2月16日情勢趨於緊張以來，俄國將近116名億萬富豪更已損失近900億美元（折合新台幣約2.5兆）財產。

富比世指出，至少11名俄國富豪在周四單日損失10億美元以上財產。羅斯第二大石油生產商Lukoil周四股價重挫約33％，董事長Vagit Alekperov身家一天內縮水逾15％，減少約38億美元，是頭號輸家。

俄國最大金礦商Polyus大股東Suleiman Kerimov損失26億美元，或其18.2％財產，是第二大苦主。

鋼鐵生產商Severstal的董事長Alexey Mordashov身家縮水33億美元，損失11.3％財產。至於目前俄羅斯首富、鎳礦商Norilsk Nickel大股東Vladimir Potanin則損失19億美元，或7％財產。

國營塔斯社報導，俄羅斯總統普丁周四召集至少13名億萬富豪到克里姆林宮會晤。據悉，普丁向這些富豪表示，目前的情況是必要措施，不可能有其他做法。

損失最多的幾位富豪，如上述的Alekperov、Kerimov、Mordashov及Potanin，均在受邀之列。但無人表示意見。

受戰爭消息影響，俄羅斯各類資產都受到衝擊。以俄羅斯盧布計價的MOEX俄羅斯指數周四重挫33％，是史上第五大跌幅，並且是自1987年黑色星期一崩盤以來，首見市值縮水超過500億元。但在周五，MOEX俄羅斯指數暴漲22.5％，報2520.9點。

俄羅斯盧布周四盤中觸及89.60盧布兌1美元的歷史低價，並引發俄羅斯央行自2014年來首度進場干預。不過周五反彈2.3％，報83.30盧布。