俄羅斯對烏克蘭動武，美國總統拜登痛斥俄國總統普丁是「侵略者」，妄想要「重建蘇聯」，將聯合七國集團（G7）和歐盟全面制裁。拜登24日宣布新一波制裁措施，包括凍結俄國金融機構或重要人士在美資產及出口管制。

針對俄烏開戰，拜登周四在白宮發表全國演說，直指莫斯科一意孤行，美俄關係如今徹底破裂，打算對俄國祭出更多制裁。拜登隨後也出席G7線上峰會，G7領袖同意聯手制裁俄國。

拜登宣布第二波制裁措施，鎖定俄國國營Sberbank、VTB等五大銀行，凍結其在美資產，俄國精英人士及其家屬也列為制裁對象，但普丁本人並未列入。此波制裁旨在限制俄國使用美元、歐元、英鎊、日圓等外幣經商貿易的能力，切斷俄國的金流，使其無法透過西方金融機構取得資金。

拜登22日即針對俄國金融機構祭出第一波制裁，但在同一天，拜登也宣布要投資國內唯一開採稀土的MP材料公司，避免供應鏈受制於中國。

這兩起事件凸顯出，拜登正為內政和外交的雙重夾擊蠟燭兩頭燒，俄烏衝突若在歐洲掀起烽火，造成能源價格進一步飆漲，通膨加劇勢必激化民怨。今年又適逢美國期中選舉年，聲望下挫的拜登政權面臨嚴峻挑戰。

拜登22日宣布制裁俄國侵烏的同時，也不忘強調他希望減輕美國人的「痛苦」，畢竟這些對俄國總統普丁施壓的制裁措施，可能讓能源大國俄羅斯限制石油天然氣出口作為報復，導致能源價格狂飆。

除通膨年率衝上40年新高，內政議程遇阻停滯，一大堆行政命令等著執行，旨在幫美國經濟踩油門的基礎建設法案尚待推動，拜登民意支持度低迷恐讓這些更窒礙難行。更何況新冠疫情儘管看似減退，但衝擊仍在。

政治學者指出，普丁每做一個挑釁舉動，拜登就打算擴大制裁來反擊，結果只會讓自己動輒得咎。南方衛理公會大學政治學者吉爾森（Cal Jillson）說:「有關入侵的時間、方式及到什麼地步，都掌控在普丁手中，這個事實讓拜登的處境非常困難。」

不過烏克蘭危機會如何發展，對拜登的施政議程有何影響殊難逆料。能源與商品價格大漲或許只是短暫現象，但使出制裁手段將俄羅斯排除在全球經濟體系之外，損及原油、天然氣、鋁鎳供給，也可能是長期混亂的開端。