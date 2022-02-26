俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭，國民黨前主席洪秀柱表示，在俄羅斯、烏克蘭與北約之間，到底誰是「入侵者」和「受害者」，絕不是由我們說了算，更不須迫不及待地衝上前線，扮演「抗俄制裁」的急先鋒，反觀台灣，若將未來全然託付給美國這樣的盟友，是萬無一失的選擇嗎？

洪秀柱反問，俄烏的衝突一觸即發，這段時間觀察台灣及西方媒體報導，大多都是由同一個視角出發，也就是「譴責俄羅斯、同情烏克蘭」，而台灣在這場本可避免的衝突當中，學到了什麼教訓呢？

洪秀柱指出，國際地緣政治學者曾提出「地緣政治三鐵律」，第一，沒有一個大國會容許它週邊有敵對勢力的存在；第二，當一個大國必須在「本國重大利益」和「國際價值觀」之間做選擇時，他們必會選擇前者；第三，小國必須對週邊大國在地緣政治上的重要利益時時保持敏感。

洪秀柱說，今天俄烏衝突以及北約的態度，就是這三條鐵律的血淋淋見證，這兩天她看完俄羅斯總統普丁在21日的公開談話，她認為台灣每一位政治人物在任意撻伐「入侵者」、與同情「受害者」的同時，都該負責任的進一步理解俄烏的歷史，以及北約在其中扮演的角色。

她表示，從蘇聯解體以來，俄羅斯受到的國際制裁是屢見不鮮，但俄羅斯與北約之間的地緣政治衝突如何解決？烏克蘭問題從中得到了緩解嗎？世界秩序得到重整了嗎？「制裁」僅僅帶來更多的貧窮、不安、饑饉，而非溝通、磋商或者平等對話的機會。

她特別注意到普丁在他的談話當中提到：「1990年，美國向蘇聯領導層承諾，不會將北約的管轄範圍或軍事存在向東延伸一寸。如今，只要看一眼地圖，就足以看出西方國家是如何『遵守』阻止北約東進的承諾的。俄羅斯簡直就是被騙了！我們接連面對了五波北約擴張潮！」

她接著說，俄羅斯沒有和平解決問題的誠意嗎？普丁說：「早在2008年，俄羅斯就提出了締結歐洲安全條約的倡議...然而，我們的提議被拒絕了。」同時他也強調，去年十二月，俄方再次提交了一份關於安全保障的條約草案。這個舉措不但沒有被國際媒體重視，相關的國家也只是擱置不理。

她指出，國際政治不該是非黑即白的零和賽局，與烏克蘭有正式邦交關係的美國，至今仍明白告訴國際社會「不會派一兵一卒」，而烏克蘭心心念念想獲取入場券的北大西洋公約組織，目前的動作也僅止於制裁和譴責。

她質問，無論台灣在國際地位到底有多少份量、又與美國利益有多大幅度的重疊，將台灣的未來和生路全然託付予這樣的「盟友」，是萬無一失的選擇嗎？無視地緣政治的現實面，一意孤行的「親美」到底，難道就真的體現了正義和良善嗎？