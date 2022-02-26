嘉義縣梅山文教基金會登山社社長林忠柚自梅山國中總務主任退休後，持續登山、騎自行車、跑馬拉松，1985年開始帶隊登玉山，去年年底是他第100次帶團登玉山，梅山文教基金會登山社26日設席為林忠柚慶祝。今年77歲的林忠柚熱衷運動，2015年參加法國極限自行車賽，在時間內完成1230公里騎乘，2019年完登百岳，去年底完成百次領隊登玉山，非常不容易。

林忠柚說，自己是梅山在地人，帶隊到第34次時，發現竟然從沒帶過梅山人上玉山，因此號召有志者共同登玉山，2001年退休後，到梅山文教基金會的梅山登山社擔任社長，推廣登山，至今已帶領超過60對梅山鄉的夫妻、400人次登上玉山，平時爬郊山、其他百岳，帶起健康的登山風氣。

梅山鄉長林俊謀、梅山鄉農會總幹事黃世裕26日也都參加林忠柚的慶功宴，林俊謀說，看到林主任帶領鄉親爬山非常感動，對梅山的爬山風氣貢獻良多；黃世裕則表示，2009年時體重93公斤挑戰爬玉山，同隊還有一名80歲的老先生，都是跟著林主任的腳步成功登上玉山。

林忠柚說，其實原先2020就能完成帶隊百次登玉山的里程碑，但因2020年底身體不適、2021年又迷上馬拉松，到2021年12月才第100次帶隊登玉山，因喜歡帶隊上山與隊友分享山上美景的快樂，目前每天都仍維持跑步8-10公里的訓練，會帶隊帶到不能帶為止。