據路透報導，指數提供商明晟（MSCI）一位高管表示，在西方對俄羅斯實施嚴格制裁及俄國央行限制交易之後，俄羅斯股市已變成「無法投資」，將俄羅斯個股從MSCI指數剔除將是「自然的下一步」。

MSCI指數研究主管和指數政策委員會主席Dimitris Melas表示，MSCI可能會立即與投資者進行協商，可能幾天內宣布協商結果及將採取的行動。

據元大投顧分析，國際金融機構對於俄羅斯曝險並不大。根據國際清算銀行的資料，外國銀行對俄羅斯銀行的曝險僅為293億美元，而對俄羅斯非銀行企業的曝險約為 890億美元。根據俄羅斯央行的數據，截至2021年底，外國投資者僅持有370億美元的俄羅斯美元債務和盧布計價債券200億美元。

除此之外，俄羅斯的債務僅佔MSCI新興市場本幣計價債券指數的權重僅有6％、佔外幣計價債券指數僅有3％。股票方面，俄羅斯在MSCI新興市場股票指數的權重僅有3.4％，甚至低於沙烏地阿拉伯和南非。

Melas指出，MSCI尚未做出任何決定，但自然的下一步可能是實際考慮取消MSCI俄羅斯指數或將俄羅斯證券從MSCI的指數中刪除。