電動車新秀Lucid表示今年產量預估大砍將近四成，受此打擊，28日（周一）盤後股價重摔14％至24.78美元。

Lucid以供應鏈受限和零件品質問題為由，將今年生產目標調降至1.2萬到1.4萬輛，低於先前預估的2萬輛。

Lucid執行長羅林森（Peter Rawlinson）指出，「這反映我們面臨供應鏈異常與物流的挑戰，以及我們針對推出最高品質產品持續不懈的努力。」

羅林森提到，目前問題比較多與玻璃、地毯等商品零件有關，而非晶片缺貨。