Lucid今年生產目標大砍四成 股價重挫14％ 11:202022/03/01 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電動車新秀Lucid表示今年產量預估大砍將近四成，受此打擊，28日（周一）盤後股價重摔14％至24.78美元。 Lucid以供應鏈受限和零件品質問題為由，將今年生產目標調降至1.2萬到1.4萬輛，低於先前預估的2萬輛。 Lucid執行長羅林森（Peter Rawlinson）指出，「這反映我們面臨供應鏈異常與物流的挑戰，以及我們針對推出最高品質產品持續不懈的努力。」 羅林森提到，目前問題比較多與玻璃、地毯等商品零件有關，而非晶片缺貨。 中汽協：大陸2022年汽車總銷量料增5％ 投信：非經濟因素短線急跌 布局主題型基金 #Lucid #生產目標 #大砍 #供應鏈 #萬輛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》新能源車去年銷量增122％ 俄烏之戰設路障 15:572022/02/24 財經 融程電去年EPS 5.03元 創歷史新高 17:592022/02/22 財經 《國際經濟》韓貿易逆轉順 2月出口增2成優預期 10:342022/03/01 財經 晶片缺爆！上萬輛休旅車「動不了」被雪埋 畫面曝光超震撼 13:262022/02/23 財經 配發率八成 亞電 將發放股息1.4元 04:102022/03/01 證券．權證 《國際產業》本田AEB無故自煞 170萬輛受波及 16:482022/02/25 財經 台積電3奈米供應鏈High翻天 04:102022/02/28 財經要聞 林伯豐：電子供應鏈受衝擊 04:102022/02/25 產業特刊 德經研機構Ifo：逾7成企業稱供應鏈受阻與原物料短缺 22:402022/02/28 財經 前鎮科技園區前瞻大樓啟用 帶動供應鏈千億產值 14:502022/02/23 財經 俄烏宣戰 蘇貞昌下令穩定物價、金融市場 14:112022/02/24 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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