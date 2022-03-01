裕隆日產汽車（2227）為創造行銷話題，同時提升產品競爭力，針對KICKS及X-TRAIL兩款休旅車，宣布推出黑化外觀的KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」特仕車，並標配豐富的NIM智行科技，讓「夜行版」同時擁有時尚及安全雙重亮點。KICKS「夜行版」限量600輛，優惠價76.5萬元；X-TRAIL「夜行版」限量100輛，優惠價96.9萬元起。

裕日車搶搭【蝙蝠俠】電影上映順風車，推出限量KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」，即日起至4月29日止，試乘即贈蝙蝠俠電影授權限量商品，購車再送蝙蝠俠電影授權限量交車禮。同時，3月底前購買KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」，可再享「NISSAN 安全新視野」購車優惠專案，免費升級「Xmiro2 電子智慧後視鏡」（價值19800元），並享NISSAN購車週週抽「SHARP 70吋4K 電視」（價值42900元）抽獎活動。

裕日車指出，擁有黑化外觀KICKS「夜行版」，運用黑色視覺設計增添神祕感，專屬的時尚黑化外觀包含暗黑跳色外觀、暗黑V-MOTION、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑車頂架、暗黑鋁圈及暗黑後視鏡，賦予KICKS「夜行版」獨特酷黑個性。

X-TRAIL「夜行版」同樣搭載時尚黑化外觀，有專屬時尚黑化外觀包含暗黑鋁圈、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑後視鏡；另外，消費者可再享以1000元升級夜行版套件，升級內容包含謎黑V-motion飾蓋及謎黑空力套件。