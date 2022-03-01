封測龍頭日月光投控(3711)今年營運可望逐季成長，故一法人看好今年EPS達14.2元，給予目標價123元，另一法人也建議買進。周二反彈強漲，重返百元、5日、10日雙線。封測族群多數股價也上漲力挺多方，頎邦(6147)、久元(6261)、福懋科(8131)等均漲逾2%，其中獲外資按讚的矽格(6257)、力成(6239)、超豐(2441)、同欣電(6271)亦上漲約1%。

蘋果先前傳聞自製的5G連網晶片，目前有消息指稱已與台灣日月光洽談合作事宜，恐將由日月光旗下日月光半導體，以及矽品精密協助其5G連網晶片封裝測試。但上述僅為市場傳言，日月光投控也表示，不會對單一客戶做出回應。日月光投控財報表現優異，上半年展望亦佳，本土投顧法人考量股價評價仍低，故建議買進。另一本土投顧法人，日月光去年仍將維持高配息且高殖利率保護，今年封測產能利用率維持高檔，毛利率持續向上，今年營運可望逐季成長，故法人看好今年EPS達14.2元，給予目標價123元。

日月光去年營業收入5699.97億元，年增20%，營業毛利1103.68億元，毛利率19.4%，營業利益621.24億元，營益率10.9%，稅前淨利803.35億元，本期淨利660.13億元，歸屬於母公司業主淨利639.07億元，年增132%，基本每股盈餘14.84元，相較2020年的6.47元倍增，獲利飆新高。

矽格最大客戶聯發科(2454)測試單能見度高，資本支出增加發酵。法人認為，因工作天數少而拖累2月營收，3月業績則可望回升，第1季業績可較去年同期成長，目前訂單能見度可看到6月，到第3季業績有望逐季升溫。營運成長可期，矽格全年業績挑戰兩位數成長，故法人建議買進。

力成受惠邏輯晶片封裝比重拉升，記憶體價格上漲，帶動封測需求穩定，本土投顧法人考量具備殖利率高特性且股價評等相對低廉，故建議買進。另一本土法人也認為，Intel賣廠、美光西安合約到期下不影響2022年營運，雖第一季進入淡季，但在新廠效應下，今年展望樂觀，去年EPS估12.45元、今年估達13.42元，具高殖利率題材，法人目標價給予170元。

而力成轉投資封測廠超豐方面，設備產能稼動率維持在95%~96%、接近滿載，現有產能滿載且需求遠大於供給，業績正面看待。預計2022年將因電動車之普及帶動大幅成長。5G相關新產品逐步導入量產，預期2022年將帶來另一波成長。且超豐payout ratio 70%以上，也具高殖利率，因此法人建議買進。

超豐110年下半年自結營收104.32億元，稅後純益25.35億元，每股盈餘4.46元。110年度自結營業收入194.61億元，年增32.4%，營業毛利62.69億元，毛利率32.2%，年增6.3個百分點，營業利益56.47億元，稅前淨利57.49億元，本期淨利46.02億元，歸屬於母公司業主淨利46.02億元，基本每股盈餘8.09元，超豐去年營收、毛利率、獲利和每股獲利均創歷史新高。110年度超豐擬配息5元，並於5月26日召開股東會，地點位於苗栗縣竹南鎮公義路一三六號。

超豐總經理甯鑑超表示，今年公司在車用產品封測將會呈現倍數成長，以目前訂單掌握來看，公司預期上半年仍可望有優於去年同期。不過，超豐坦言，今年原材料短缺和交期持續拉長，是今年營運主要挑戰。

同欣電車用復甦、新能源車用電子化程度增加帶動車用CIS需求強勁，受惠於車用、工控CMOS影像感測器(CIS元件)需求大增，同欣電車用比重超過40%可望受惠，同欣電也為鎖定商機，在2022年封測產能將擴增20-30%，以及在車用LED以及後疫情時代的植物照明、基礎建設需求增，陶瓷基板需求強勁並有望擴產擴大營運貢獻，而SpaceX的星鏈計畫(Starlink)在衛星連網服務趨勢下，RF Module布局多年將於2022年度逐步放量。法人看好，同欣電2022年合併營收及獲利都有望達雙位數成長，並改寫新高水準。另一本土投顧法人預估，去年EPS估達15.47元，今年估達17.60元，給予目標價為334元。