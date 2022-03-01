歐股周一早盤下挫。疲弱的企業財報，增添了烏克蘭相關的悲觀情緒，此前莫斯科和基輔宣布進行停火談判，但是並無突破性進展。

周二泛歐Stoxx 600指數早市跌1.22點或0.27%，為451.89點。採礦股和石油股上漲，然而被旅遊休閒股的下跌和部分令人失望的企業財報所抵銷。

荷蘭的殼牌石油(Shell)上漲0.4%；該公司稍早宣布，將退出在俄羅斯所有業務，包括一處液化天然氣工廠。

俄羅斯與烏克蘭周一進行停火談判，但是沒有達成一致性協議，也沒有說下一次的談判在何時會開啟。

倫敦上市和經營俄羅斯業務的礦業公司EVRAZ在過去幾個交易日下挫超過雙位數之後，目前上漲7.2%。

德國化工製造商科思創(Covestro)漲3.5%；該公司宣布去年核心獲利翻倍，並預期2022年有樂觀的獲利表現。

歐元區和英國預計今日稍晚公布製造業活動數據。