台灣人壽連續四年拿下保險龍鳳獎壽險公司「外勤組優等獎」及「內勤組優等獎」雙項殊榮，今（2022）年將擴大延攬廣徵500名內勤、1600名外勤，合計超過2000名跨界菁英，期許創新熱血的年輕世代加入台灣人壽的大家庭，以共創共好的理念，提供客戶更好的商品、更有溫度的貼心服務。

第十一屆「保險龍鳳獎」由現代保險教育基金會主辦，同步公布「第28回全國財金保險系所畢業生就業意願」調查結果，中信金控暨台灣人壽均為財金保險系所應屆畢業生最嚮往的就業首選，中信金控榮獲「金控公司優等獎」；台灣人壽拿下壽險公司「外勤組優等獎」及「內勤組優等獎」，台灣人壽子公司中國信託產物保險股份有限公司獲得「產險公司優等獎」。

台灣人壽副總經理孫紀蘭代表領獎時表示，台灣人壽今年將廣徵500名內勤、1600名外勤菁英，保險這份工作，不只是可以賺錢的事業，更是一份可以長久經營的人生志業，台灣人壽要和員工一起創造台灣保險的新紀元。

台灣人壽連續5年入選全球百大最有價值保險品牌，面對產業變遷與數位挑戰，為打造更貼心的保險服務及創新商品，今年廣招包含商品精算、數位資訊、核保理賠及系統測試等逾500名內勤專才，並提供全方位培育與職涯發展計畫，建立數位化專業團隊。

另外，中信金控「儲備幹部計畫」（MA計畫），也特別開設台灣人壽「保險數位」組，希望有系統的培育數位化人才，同時，台灣人壽也將擴大招募1600位保險顧問，提供「新人三年全戰力」整合訓練，以及完善的激勵晉升方案，並透過在地輔導、數位工具輔助，以及榮耀制度，鼓勵更多年輕世代投入保險服務，滿足客戶的多元需求，提供快速便捷、更有溫度的投保旅程。