美媒「Politico」近期報導，歐洲國家將向烏克蘭提供MiG-29、Su-25等俄製戰機，補充該國在近期戰事中的損失，據稱總數最高可達70架。不過新聞網站「The Drive」2月28日指出，此數字相當值得懷疑，因為這代表斯洛伐克和保加利亞直接將空軍主力拱手讓人，且與保加利亞現役戰機總數不符。

歐盟外交和安全政策高階代表（又稱歐盟外長）波瑞爾（Josep Borrell）先前表示，歐盟正制定對烏克蘭的「大型軍事援助計畫」，其中包括與烏克蘭空軍現役機種相同的戰機，確保烏軍飛行員能立即參戰；烏克蘭議會官方推特1日更宣布，支援的戰機總數高達70架，包括波蘭的14架MiG-29、斯洛伐克的28架MiG-29，以及保加利亞的16架MiG-29和14架Su-25；「Politico」則透露，烏軍飛行員已前往波蘭接收戰機。

專家指出，保加利亞現有戰機總數根本沒有消息中的多。圖為保加利亞Su-25。（圖／DVIDS）

不過相關消息目前未獲波蘭、斯洛伐克、保加利亞等國證實，「POLITICO Europe」記者布爾薩德（Hans von der Burchard）更透露，保加利亞已拒絕烏克蘭的請求；《航空週刊》（Aviation Week）與新聞網站「The Drive」專家則指出，傳聞中斯洛伐克和保加利亞提供的戰機數量並不合理，因為這不僅等於在俄羅斯威脅大增之下，還將本國所有主力戰機拱手讓人，且保加利亞事實上根本沒有16架現役的MiG-29，其中1架已於2021年6月於黑海墜毀。

另外，由於波蘭、斯洛伐克和保加利亞皆為北大西洋公約組織（NATO）成員國，其戰機上已安裝用於執行聯合任務所須的通訊等機敏設備，就算各國願意將戰機提供給烏克蘭，也須先動工拆除相關設備，交付速度不會這麼快。