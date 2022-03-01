俄烏戰爭情勢轉趨嚴峻，俄羅斯破壞和平入侵烏克蘭後，許多國家相繼對俄羅斯祭出經濟及金融制裁措施，經濟部1日與工商團體、各大公協會聯繫，希望能了解業者的需求與可預期的影響，同時，國貿局也呼籲持續注意國際情勢發展，對與俄羅斯商業往來應謹慎從事，以避免遭受損失。

除了工商團體，經濟部與包括進出口同業公會、機械同業公會、電機電子工業同業公會、塑膠製品工業同業公會等公協會單位聯繫，也請各公協會去調查會員廠商的狀況。據了解，目前廠商回報的情況是影響有限，但仍待密切觀察。

經濟部表示，台灣作為國際社會的一員，願意參與有助於解決俄烏爭議的努力，目前許多國家宣布將採取包括出口管制在內的經濟制裁措施，台灣也將共同參與。過去經濟部依據貿易法授權公告之「戰略高科技貨品管制清單」，已將「瓦聖納協議」規範之產品納入出口審查範圍；未來對俄羅斯出口相關產品，將從嚴審查。

貿易局表示，由於各國對俄羅斯採取之制裁措施除出口管制外，尚包括金融管制等措施，可能影響對外貿易之匯兌清算，也特別提醒我貿易商審慎因應，並持續注意國際情勢發展，對與俄羅斯商業往來應謹慎從事，以避免遭受損失。