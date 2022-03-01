烏克蘭總統澤倫斯基今天在歐洲議會發表視訊演說，指烏克蘭人民正為自由、生命及生存而戰；即使大城市的自由廣場遭砲襲，但全國每一個城市的每一座廣場都將被稱為「自由廣場」。動人演說連口譯都哽咽。

歐洲議會今天舉行俄羅斯侵略烏克蘭的特別會議，邀請澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）以視訊發表演說，歐洲議會許多議員攜帶烏克蘭國旗以及支持烏克蘭的標語到場聆聽。

澤倫斯基表示，看到歐洲議會的情況讓他非常高興，感受到一種團結的情緒，也希望歐洲能證明他們真的跟烏克蘭站在一起對抗俄羅斯。

話峰一轉，澤倫斯基說，這場戰事有許多人犧牲，今天早上有兩枚巡弋飛彈襲擊烏克蘭第2大城哈爾科夫市中心的自由廣場。哈爾科夫有20多所大學，許多俄羅斯人住在哪裡，那裡的年輕人聰明且前途光明。

他接著說，哈爾科夫市中心的自由廣場是烏克蘭最大的廣場，「你能想像兩枚巡弋飛彈擊中它嗎？我們正在為我們的土地及自由而戰，這就是自由的代價」，「我們國家每一個城市的每一座廣場都將被稱為『自由廣場』」。

澤倫斯基也向昨天在砲火襲擊中喪命的16名孩童致哀，怒批俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）殺死這些無辜孩童。

他說，蒲亭一次又一次宣稱俄軍是在攻擊烏克蘭軍事設施，但「我們的孩子在哪裡？他們在什麼樣的軍工廠工作？他們在操作何種坦克或發射何種巡曳飛彈？」

澤倫斯基強調，烏克蘭人民正在為價值觀、自由和生存而戰，這些都是與歐洲人一樣的願望，即使遭受俄國飛彈襲擊，烏克蘭人民也不會被打倒。

澤倫斯基說，今天烏克蘭正在向全世界展示實力，呼籲歐盟接納烏克蘭，烏克蘭是歐洲人，歐盟將因烏克蘭加入變得更加強大，不要讓烏克蘭落單。

他說：「生命將戰勝死亡，光明將戰勝黑暗，榮耀歸於烏克蘭。」

澤倫斯基演說完後歐洲議會議員起立鼓掌，這場動人演說連口譯都數度哽咽。

此外，歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）代表歐洲議會譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，強調歐洲正面臨威脅，必須採取行動建立一個國防聯盟；歐洲不能再繼續依賴俄國的天然氣，需要加倍努力讓能源多樣化，朝向一個不再聽命於獨裁者的歐洲。

梅特索拉也代表歐洲議表示歡迎烏克蘭申請成為歐盟候選國，指歐洲必須共同面對未來挑戰。