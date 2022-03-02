和淞(6826)向台灣證券交易所撤回股票上市申請，證交所指出，該公司去年12月28日申請股票上市，然因基於未來整體業務經營考量，先行撤回其股票上市申請案。

證交所通過晉弘上市案
證交所董事會通過晉弘上市案
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