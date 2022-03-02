《證交所》和淞撤回上市申請 07:442022/03/02 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和淞(6826)向台灣證券交易所撤回股票上市申請，證交所指出，該公司去年12月28日申請股票上市，然因基於未來整體業務經營考量，先行撤回其股票上市申請案。 證交所通過晉弘上市案 證交所董事會通過晉弘上市案 #和淞 #撤回 #證交所 #撤回上市申請 #台灣證券交易所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所與野村證券23日線上引資 7公司出席 17:002022/02/22 財經 和淞 自行撤回上市案 04:102022/03/02 證券．權證 證交所＋瑞銀 線上引資登場 04:102022/03/02 證券．權證 證交所與瑞銀引資登場 20家公司出席探討ESG 15:142022/03/01 財經 《台北股市》證交所及櫃買呼籲：回歸基本面 理性評估 17:562022/02/24 財經 新光臺灣半導體30ETF 3/7證交所掛牌 16:112022/03/01 財經 和淞今主動向證交所撤回上市案 17:292022/03/01 財經 精熙-DR 3/4起停止買賣 3/18下市 20:312022/02/24 財經 《證交所》富邦、國泰二檔ETF指數獲資格認可 07:442022/03/02 財經 俄軍撤回基地 歐美股強彈 04:102022/02/16 財經要聞 俄對烏克蘭動武 莫斯科與聖彼得堡股市暫停交易 15:222022/02/24 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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