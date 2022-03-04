淳安（6283）今（111）年1月18日簽署合資案終止之和解協議書及撤銷聲請FITED之100％持有子公司Sharp FIT Automotive Technology Co. Ltd.破產重整等案，經查符合證交所重大訊息相關處理程序，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反證交所上述處理程序規定，因此，處以違約金5萬元，並函知淳安嗣後應確實依規定辦理。