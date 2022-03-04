淳安違反重訊 證交所開罰5萬元 19:502022/03/04 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淳安（6283）今（111）年1月18日簽署合資案終止之和解協議書及撤銷聲請FITED之100％持有子公司Sharp FIT Automotive Technology Co. Ltd.破產重整等案，經查符合證交所重大訊息相關處理程序，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反證交所上述處理程序規定，因此，處以違約金5萬元，並函知淳安嗣後應確實依規定辦理。 台開違反重訊 共開罰10萬 證交所8日審議台積電小金雞采鈺上市案 #淳安 #證交所 #重大訊息 #處理程序 #違反重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所與瑞銀引資登場 20家公司出席探討ESG 15:142022/03/01 財經 新光臺灣半導體30ETF 3/7證交所掛牌 16:112022/03/01 財經 證交所＋瑞銀 線上引資登場 04:102022/03/02 證券．權證 證交所4日審議北極星藥業-KY上市案 18:112022/03/02 財經 《證交所》富邦、國泰二檔ETF指數獲資格認可 07:442022/03/02 財經 遠傳、亞太電今晚八點半宣布重大訊息 19:592022/02/25 財經 台股於道瓊永續、FTSE4Good新興市場指數均列第一 14:422022/03/04 財經 證交所審議通過北極星藥業-KY股票上市案 20:112022/03/04 財經 《證交所》ICE ETF標的指數 獲資格認可 08:182022/03/04 財經 俄對烏克蘭動武 莫斯科與聖彼得堡股市暫停交易 15:222022/02/24 國際 全台大停電 證交所：市場交易運作正常 04:102022/03/04 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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