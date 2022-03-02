台新投信2日表示，美國REITs指數受到Fed鷹派升息加縮表的衝擊，今年以來已大幅回檔1成以上。台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，Fed這次升息只是將整個過程提早，最終利率位置預期仍在2.0％附近，對REITs的衝擊在第一季最大，升息不確定性消除後反而是利空出盡，美國REITs修正已近滿足。美國REITs產業基本面仍強勁，高增長的工業與住宅類打響亮眼財報第一棒，今年各次產業獲利呈現同步成長榮景，整體美國REITs市場獲利可望成長逾1成，現在是逢低絕佳買進時機。

李文孝指出，美國經濟數據仍維持高檔，最新就業數據與製造業及非製造業指數皆比預期好，去年第四季美國GDP大幅成長6.9％，強於第三季的2.3％，也優於市場預估平均值的5.5％。另美國今年1月製造業ISM指數為57.6，與市場預期的57.5相近，維持偏高水準，且連續第20個月處於擴張區間，1月新增非農就業46.7萬人，遠超預期的12.5萬人，去年11、12月數值亦獲大幅上修。在美國經濟仍持續穩健擴張格局下，對REITs獲利有利。

李文孝表示，市場對升息的預期通常是，第一年升息次數最多，接下來幾年升息次數持續下降，目前市場對Fed升息的預期次數，與前二年與2016-2018年升息循環相似，但第三年以後升息次數遠低於前2次升息循環，對REITs影響可望逐漸淡化。美國REITs最大優勢在股利成長率隨著通膨而上升，預期今明年股利可增長10％，有效吸引資金進駐。2022年累積主被動流入美國REITs約20億美元，為連續第二年淨流入，其中主動資金罕見地連續六周流入，今年REITs資產管理持續增加至2750億美元，可看出REITs仍深獲市場青睞。