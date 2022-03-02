新北市長侯友宜（圖中）。（資料照/羅永銘攝）

蔡英文總統已邁入第二任任期，2024總統大選情勢也逐漸受關注。誰會是「後蔡英文時期」的政治領袖呢？一項最新民調顯示，副總統賴清德超越新北市長侯友宜排名第一。這也是賴清德在此項調查中首度贏過侯友宜，分析認為因賴全力投入四大公投案宣講，以及中二選區立委輔選活動，而民進黨拿下勝績也助漲賴清德的高人氣與高看好度，

《ETtoday新聞雲》今(2日)發布最新調查，結果顯示，賴清德在此項調查首度超越侯友宜，排名第一。調查是於2022年2月23日至2月25日，以「手機簡訊」進行，回收有效樣本數為1209份。該問卷提供台灣目前最有知名度以及影響力的32位政治人物名單，由受訪者選出10位，依據挑選次數最多的前10名做為榜單的依據。調查結果顯示前5名依序是：賴清德在32位政治人物中被看好度第一，高達76.0%民眾認為賴清德最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；侯友宜排名第二、台北市長柯文哲排名第三、高雄市長陳其邁排名第四、桃園市長鄭文燦排名第五。

和前次調查結果相比（2021年12月），賴清德因全力投入去年年底全國性四大公投案與今年1月中二選區立委補選，提升不少人氣與看好度，成為民眾心目中後蔡英文時期的十大政治領袖第一名；歷次調查中向來保持第一名的侯友宜，則因四大公投案未正面表態受到影響，輸給賴清德看好度提升，排名下滑至第二名；柯文哲維持在第三名；近期民進黨氣勢大漲，陳其邁與鄭文燦人氣亦隨之提升，排名分別由前次的第七名、第六名提升到第四名、第五名。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。回收有效樣本數為1209份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.82%。