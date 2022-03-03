南投7萬戶停電，1人電梯受困已救出。（廖志晃攝）

全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

南投縣突然發生停電狀況，停電區域包括水里鄉、南投市、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮、竹山鎮、信義鄉，及台中市霧峰區、大里區等地區，受影響用戶共計7萬4239戶，停電原因尚待查明中，台電表示，正積極處理中。

南投縣消防局表示，目前有1人電梯受困，已經救出。