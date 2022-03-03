英業達(2356)為因應集團策略發展，2022年預計網羅超過1000位創新研發、智慧製造、智慧醫療、大數據分析、車用電子及雲端運算等優秀研發人才加入。除持續與各大專院校深化合作關係外，三月起開始起跑的校園徵才活動，英業達亦積極參與，第一線與年輕學子接觸，分享業界經驗。

英業達長期專注於筆記型電腦(NB)與伺服器(Cloud)的設計開發，近年來更致力於電競筆電、邊緣運算與AI(5G)伺服器的發展研究；為了持續優化筆電、伺服器以及相關產品的性能，英業達成立AI研究中心與5G通訊技術中心，並投入智慧醫療與車用電子(EV)領域。研發成果卓越，多樣產品獲得殊榮。

2020年，英業達更與微軟(Microsoft Affirmed)合作建置臺灣第一個「5G Open RAN專網智慧工廠」，大幅節省人力並提升產品檢測率，榮獲「經濟部產業創新獎」；智慧醫療產品，則獲得「國家新創獎」與「臺灣精品獎」；在車用電子方面，累計數百件專利，榮獲全球企業「車聯網智慧路側發明專利」Top 100。

英業達看好今年伺服器、智慧裝置動能，預期營收將雙位數成長，惟1月整體料況仍嚴峻，後續仍待觀察缺料的緩解進度。