本(3)日上午高雄市區無預警大停電，致多處路段路口號誌無法正常運作，高雄市警察局局長黃明昭隨即啟動危機應變機制，通報各轄區分局長坐鎮指揮線上警力、義交等民力全員投入停電號誌路口重要幹道，以國道上下匝道處疏導交通，即時反映交通狀況至各廣播平台，維護民眾交通安全，本局已派遣581位警力及50位義交民力投入交通疏導工作，會一直持續至停電措施結束，恢復交通順暢為止，另在台電的搶修之下，目前已有56處路口已恢復供電，燈號正常運作中。

高雄市警察局已派遣581位警力及50位義交民力投入交通疏導工作，會一直持續至停電措施結束，恢復交通順暢為止。(高雄市警察局提供)

高雄市警察局已派遣581位警力及50位義交民力投入交通疏導工作，會一直持續至停電措施結束，恢復交通順暢為止。(高雄市警察局提供)

因應高雄捷運及高雄輕軌全面暫停營運，本局針對交通樞紐捷運R16左營高鐵站、R11高雄車站、O5/R10美麗島站增派員警加強安全巡守，捷運紅線2部列車(南下與北上)皆暫停於南崗山站與橋頭火車站之間，協助將旅客自軌道疏散至南崗山站；高雄輕軌列車目前暫停於大公、鼓山路的輕軌軌道上(非路口)，未有暫停於路口狀況，全部人員業已疏散清空。

另針對網路、Line流傳「因台電桃園大潭電廠6部機組出現異常，造成全台多處停電」之訊息，經證實為假消息，該訊息是106年8月15日停電件，請民眾勿再轉傳相關假訊息以免觸法，並由刑警大隊派員在網路及相關社群媒體偵蒐，遏止類似之假訊息流傳，造成民眾恐慌。

本次停電造成本市多數路口交通號誌號誌異常，請民眾耐心配合警方交通疏導，小心駕駛以維護自身及他人安全；民眾有受困電梯的情形，勿慌張並不會有立即危險，也請在電梯內等待救援，另民眾遇有緊急情形，請立即撥打110或119求救，警方將立即到場協助。