【愛傳媒郭少宗專欄】本人幾乎看遍所有有關「梵谷」的影片。

不論是介紹生平、作品、成就或是卡通、動畫或是杜撰的劇情電影，無不被貌似神似的人物及景色所感動。當中，就以這部英國的電視科幻影集《Doctor who》之杜撰故事：男女主角穿越了時空，與梵谷交會的情節，最生動和感人。

飾演梵谷的演員，臉孔極為逼真。我特別讚賞此段：梵谷造訪自己畫展，親睹作品受到觀眾歡迎，親聆藝評家的肯定。但見穿越至今的梵谷，眼神從驚喜、到安慰、到光榮、到感動、到淚光盈眶、到匆匆奔出展廳……

那一幕刻畫了畫家一生鬱鬱不得志，有幸親睹身後極獲尊崇，兩者之間的落差，演來淋漓生動，令我再三的震撼，深深的慨嘆。

謹向梵谷致上最高的敬意。

我的生涯一路有您指引，也向這部影片的演員致敬，雖然片中您的雙耳健在，仍然瑕不掩瑜。

今日有幸再度觀賞……梵谷先生，您的紅鬍子、藍眼珠、您的急促呼吸、澎湃激情，又將深印我心崁，何時入我夢中來？

作者為藝術創作者

照片來源：YouTube 影片截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。