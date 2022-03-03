大陸全國「兩會」即將召開，3日下午召開全國政協十三屆五次會議新聞發布會。美媒提問今年大陸經濟面臨三重壓力，預期今年經濟表現如何，以及宏觀政策穩定經濟的著力點是什麼？

針對今年面對的三重壓力部分，全國政協十三屆五次會議新聞發言人郭衛民表示，委員們也提出多種意見建議，郭衛民說，有人建議要推動技術創新與產業變革，形成新的經濟成長點；提供供應鏈穩定與安全性；提高關鍵技術創新包含數位經濟新優勢，並注重各種政策推出與統籌，及時研判風險，化解公眾疑慮，穩定市場主體預期，有信心、有條件也有能力實現經濟平穩健康可持續發展。

郭衛民說，針對經濟發展給出政策建議也是全國政協任務之一，每季都會召開宏觀經濟座談會分析經濟趨勢，提出建議給大陸國務院。他表示，面對多變情勢與疫情對大陸國內的考驗，去年經濟成長率為8.1％、整體規模超過110兆人民幣，人均GDP也超過1.2萬美元，顯示大陸經濟長期向好基本面沒變。

但看到今年外部環境更複雜、更不確定，郭衛民表示，今年經濟發展面對嚴峻挑戰，委員們認為要保持經濟平穩健康，必須要把去年底召開的中央經濟工作會議部署落實到位，在多重目標中進行動態平衡。