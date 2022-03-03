電子零組件廠信邦(3023)自結2月合併營收為21.35億元，月減9.27%，為歷年同月新高，信邦表示，由於3月起工作天數恢復正常，營收將重回成長軌道，第1季營運亦可望優於去年同期。

儘管逢農曆過年假期工作天數減少，信邦2月合併營收為21.35億元，月減9.27%，年增23.02%，累計前2月合併營收為44.89億元，較去年同期成長16.67%。

信邦表示，公司長期耕耘客戶需求，提供全面性的整合服務，隨著客戶端需求的增加、滲透率的提升及新客戶的導入，帶動信邦營運的成長，2月合併營收21.35億元，歷年同期之高點，首次在有農曆假期的月份，營收超過20億元。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收74.46%；連接器及零組件銷售佔25.54%。

在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔27.25%；綠能及節能產業佔25.03%；通訊及電子週邊產業佔合併營收24.26%；汽車產業佔13.61%；醫療及健康照護產業佔9.85%。

今年前2月醫療及健康照護(M)、汽車(A)、綠能及節能(G)、工業應用(I)及通訊及電子週邊(C)等產業之銷售分別較去年同期成長19.99%、38.46%、6.62%、18.36%及14.56%。

信邦表示，3月起工作天數恢復正常，且公司備料充足，營收將重回成長軌道，單月營收有機會挑戰歷史新高，今年營收亦可望依循往年逐季成長。