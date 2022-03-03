佳世達（2352）2月合併營收達178.7億元，年增22％、月減13％，續創同期新高紀錄。佳世達將於3月9日舉行線上法人說明會，說明去年營運成果與今年展望。

佳世達表示，由於資通訊、醫療、智慧解決方案等事業均有良好表現，再加上聯合艦隊新成員的加入，都使得佳世達營收較去年同期成長。