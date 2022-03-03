佳世達2月營收 續創同期新高 18:502022/03/03 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 佳世達（2352）2月合併營收達178.7億元，年增22％、月減13％，續創同期新高紀錄。佳世達將於3月9日舉行線上法人說明會，說明去年營運成果與今年展望。 佳世達表示，由於資通訊、醫療、智慧解決方案等事業均有良好表現，再加上聯合艦隊新成員的加入，都使得佳世達營收較去年同期成長。 和勤2月營收 創同期新高 六都前二月買賣移轉棟數 創近11年同期新高 #佳世達 #續創 #同期新高 #合併 #紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大聯大首季業績 戰同期新高 04:102022/03/03 證券．權證 《電機股》和勤2月、前2月營收 齊創同期新高 16:312022/03/02 財經 德微2月合併營收1.57億元 創同期新高 19:022022/03/02 財經 連假＋打炒房發酵 六都2月交易量月減3成 18:552022/03/01 房市新訊 台灣ETF市場創最快增速增百萬人紀錄 0050、0056受益人突破百萬 16:252022/03/01 財經 李道明40年教育生涯 獲台灣國際紀錄片影展「傑出貢獻獎」 17:352022/03/01 娛樂 低價吃到飽賣到今天 申辦量暴增 04:102022/02/28 財經焦點 每走20步折1元 誠品行旅「讀萬卷書行萬里路」專案開賣 12:522022/03/01 財經 基地台9成能整併 遠傳：合併亞太電首年獲利成長 16:392022/03/01 財經 《電子零件》信邦2月營收同期高 Q1拚年增 17:222022/03/03 財經 瑞鼎去年大賺 配現金股利45元 04:102022/03/01 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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