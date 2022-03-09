佳世達董事長陳其宏表示，去年下半年看到大環境變數多、也都發生了。今年景氣來看，隨著各國政府與疫情共存的策略之下，疫情影響減輕。戰爭、通膨都造成更多不確定性，雖然大環境影響大，第一季又是傳統淡季，預期將是今年的谷底，接下來逐季攀升沒有問題。

陳其宏表示，俄羅斯烏克蘭戰爭，短期還沒有太大影響，延續時間拉長影響就愈來愈大。石油價格漲到三位數，原物料、農產品都漲價，半導體用的特殊氣體來自俄羅斯烏克蘭，希望短期平息。目前看到訂單不缺，但還是缺一些關鍵零組件。第二季、第三季會不會看到消費力受到俄羅斯、烏克蘭戰爭的影響，言之過早。

通貨膨脹問題嚴重，各國央行紛紛升息。影響民生必需品、半導體產業，CPI高升，對於最終消費能力都會產生影響，都是我們不樂見的。過去兩年來看到台灣都能夠度過，疫情之下獲利逆勢攀升，可以看出台灣產業生命力強、反應快，看到過去兩年的成績仍然有信心。

雖然大環境影響大，第一季又是傳統淡季，接下來逐季攀升沒有問題。第一季是今年的谷底，接下來可以看到營收獲利逐季攀升。