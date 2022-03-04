IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)公布2022年2月自結合併營收41.2億元，雖較1月52.4億元新高減少21.36％、降至近9月低點，仍較去年同期30.67億元增加34.33％。累計前2月合併營收93.61億元、年增達33.93％，雙雙續創同期新高。

南電表示，目前ABF載板需求維持強勁成長，但BT載板及PCB隨著時序步入傳統淡季，部分產品訂單出現庫存調整，故預期首季合併營收將季減1～3％。不過，由於高值化產品貢獻提升，將使毛利率及獲利表現有撐，預期影響不大。

投顧法人認為，南電2月營收因工作天數較少而較1月下滑，表現符合預期。雖然BT載板及PCB因步入淡季，稼動率將較去年第四季下滑，但ABF載板在供不應求下仍可維持滿載，且平均售價（ASP）可望續揚，首季營收估僅季減3.76％，表現淡季有撐。

南電發言人呂連瑞3日法說時表示，目前ABF載板需求仍非常強勁，未見反轉向下趨勢，公司將持續因應需求擴增產能，預期ABF載板及BT載板今年產能均將增加20％，資本支出將較去年的84.5億元倍增，意即至少將自169億元起跳。

對於各應用需求今年展望，呂連瑞預期隨著疫情解封，建置需求回升將帶動網通貢獻回升，車用電子成長動能可望僅次於網通、成為重要動能之一，其他類成長動能亦佳、PC可望小幅成長，僅高階電視、遊戲機等產品的消費電子因基期已高，預期將略為下滑。

擴產計畫方面，呂連瑞表示，向南亞承租的錦興廠新產能於去年第四季投產，預計第二季將滿載生產，將使ABF載板產能增加12～13％。樹林廠首期擴產預期上半年完成試車，下半年進行製程、客戶及產品認證，進度較先前提前。

此外，南電樹林廠二期及昆山廠二期擴產計畫亦按計畫進行中，維持分別於2024年首季、2023年首季量產預期不變。呂連瑞指出，今年將以上半年營益率優於去年下半年，營收及本業獲利逐季成長、全年營收維持雙位數成長為目標。

呂連瑞表示，南電目前載板營收貢獻已提升至逾82％，一般PCB則降至低於18％。隨著載板擴增產能開出，以及一般PCB逐步轉向生產高階應用的高密度連接板（HDI），預期今年載板營收貢獻將進一步提升至逾85％，一般PCB則將降至低於15％。

投顧法人預期南電今年ABF載板營收將成長逾38％、BT載板營收將成長逾31％，使全年合併營收成長近27％。在ABF載板漲價效益持續、且占比可望提升至54％帶動下，毛利率可望突破38.1％，每股盈餘估達27.46元，維持「買進」評等、目標價623元。

不過，另一家投顧法人則維持趨守看法，認為目前ABF載板供需雖維持成長軌道，但長期漲價效益預期應趨於緩和，BT載板去年下半年漲幅偏高、後續則有待觀察，目前財報利多已反應，明年後的獲利評價已趨於合理，故維持「中立」評等、目標價580元。