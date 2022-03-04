群電(6412)2021年每股盈餘為7.22元，每股配息為5.2元，同步創下歷年新高，群電總經理曾國華表示，今年還是會很好，營運將再創新高，美系外資最新報告看好群電前景，將群電目標價由100元上調至105元，激勵群電盤中股價逆勢上揚，創下2021年4月6日以來新高。

受惠於產品組合優化及營運效率提升，營業毛利為71.39億元，年增11.2%，合併毛利率為17.7%，年減0.7個百分點，營業淨利為34.51億元，年增22.1%，營業淨利率為8.5%，年增0.4個百分點，稅後盈餘為28.27億元，年增32.3%，每股盈餘為7.22元，股東權益報酬率則高達27.4%，2021年合併營收、營業毛利、營業毛利率、營業利益、營業淨利率、稅後盈餘、每股盈餘、淨利率及股東權益報酬率等8項重要財務指標均創下歷史新高。

群電2月合併營收達30.02億元，年增6.3%，續創歷年同月新高；累計1到2月合併營收達66.26億元，年增2.8%，亦創歷年同期新高。

群電表示，雲端智能應用還是今年的成長重心，特別是伺服器電源新客戶及新產品布局效益顯現，除運用於HPC/AI的4000瓦伺服器新產品外，Intel今年將推出Eagle Stream新平台，有機會帶動產品升級，推升伺服器電源主流往1300-2000瓦邁進，公司也正積極的解決料況的瓶頸，預期下半年伺服器電源的營收將有機會較上半年大幅躍增；衛星通訊電源今年業績也即將起飛，營收可望逐季成長；此外，電競筆電電源今年需求維持火熱，營收預期維持雙位數成長動能。

為因應客戶需求，群電今年3月正式啟動擴建泰國廠，預計2023年下半年開始投產，群電2021年資本支出約14.6億元，預計今年資本支出約20億元，群電預估，泰國新廠完工後，總產能將增加1/3，年產值將增加150億元到200億元。

美系外資最新報告指出，我們看到群電在2022有幾個推動成長的驅動因素，包括伺服器營收約30%到40%成長、高功率NB在2021年45%到50%高成長之後持續兩位數成長、低軌道衛星營收強勁的兩位數成長，以及更多Type C品項，雖然仍然存在零組件短缺及成本上漲，但我們相信這些對群電是可控的，我們預期群電2022年每股盈餘將達8.7元，我們將2022年到2023年的獲利預估上調3%到5%，維持「建議買進」評等，目標價從100元上調至105元。