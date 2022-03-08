二極體廠德微(3675)及散熱廠奇鋐(3017)因客戶佈局逐步發酵，法人看好兩家公司今年營運，在投信力挺下，今天兩家公司盤中股價逆勢走高。

德微2月合併營收下滑至1.56億元，月減15.06%，但年增19.29%，為歷年同月新高，累計1到2月合併營收為3.41億元，年成長18.66%。

在車用方面，德微車用產品於去年通過達爾科技VDA 6.3稽核認證，正式進入達爾集團Tier 1汽車客戶系統，並於去年第4季開始出貨，未來將透過集團資源躋身全球主要車用Tier 1廠供應商；至於德微接收敦南車用設備目前正在送樣，提供客戶審核資料，預計今年第2季開始出貨，下半年正式放量，預估敦南車用產品可以貢獻今年7%營收成長動能。

德微預估，今年車用產品平均佔公司營收比重可望上看10%到15%，2023年佔比有機會達20%以上。

渡過工作天數較少的2月後，德微營運可望自3月重回成長，德微預估，今年營運將逐季成長，全年營收及毛利率均可望優於去年。

奇鋐將於3月18日舉行法說會，奇鋐近幾年將產品重心轉向通訊及散熱相關產品，降低電腦機箱及系統組裝產品比重，加上公司在2019年底切入伺服器市場後，陸續拿下北美地區及大陸地區品牌大廠訂單，帶動公司近兩年營運攀高，2021年前3季每股盈餘達6.2元，去年第4季合併營收為122.13億元，為單季歷史次高，累計2021年合併營收為473.32億元，年成長19.33%；法人預估，奇鋐每股盈餘可望逾8元。

隨著基地台、伺服器、交換機佈局發酵，奇鋐今年營運看好，法人預估，奇鋐今年營收有望較去年兩位數成長。