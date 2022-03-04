歷史經驗顯示，戰爭事件影響多為短線，股市在震盪後終將回歸基本面而定，富邦投信表示，越南經濟長線發展佳市場動盪是進場越股最佳機會。

由於富邦越南（00885）ETF所追蹤的富時越南30指數中的30檔成份股，多為產業龍頭或國有企業，房地產佔比第一大約4成，核心消費佔比第二大逾2成，故受到的波及將相對輕微。富邦越南（00885）ETF經理人楊貽甯表示，富時越南30指數自1月修正至今，短線調整時間與幅度已初步滿足，除非市場出現極大利空衝擊，否則指數要再大跌可能性已不高。

觀察富時越南30指數自1/25落底收在2683.0點後（呈現W底型態，第二隻腳為2/15的2703點），底部已有逐漸墊高的趨勢，目前已止穩在年線之上，並沿著半年線下方移動，MACD亦呈現向上趨勢。楊貽甯看好越南股市後市表現，將受惠RCEP簽訂及FDI不間斷的流入等二大關鍵因素推動。2022年1月1日生效的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）在內的各項雙邊和多邊自由貿易協定有望繼續成為支持越南經濟增長的動力之一。儘管2021年受新冠疫情影響，但越南仍實現40億美元的貿易順差，加上目前已生效的自由貿易協定達15項，將可望受益於各項自由貿易協定帶來的正向效益。特別是《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）、《歐盟-越南自由貿易協定》（EVFTA）及《英國-越南自由貿易協定》（UKVFTA）正在全面有效實施。

楊貽甯進一步指出，1月份越南外商投資總額（FDI）逾21億美元，年比增長4.2％。其中，增資和出資、購買股份總額大幅增加；具體調整投資資金專案71個，新增註冊資金超過12.7億美元，新增專案數量年比增長54.3％，註冊資金年比增長1.7倍。受惠越南政府出臺多項企業扶助政策，包括推遲徵稅和土地租賃付款，通過失業保險基金為勞動者和雇主提供一次性援助，為營業額低於2000億越盾（約合870萬美元）的企業減免企業所得稅。上述政策對外商計劃至越南投資有莫大的助益與吸引力。此外，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）於2021年底公佈東盟地區報告提出預測，越南仍將是一個成功吸引外商直接投資所在國。

富邦投信表示，長期看來越南仍在享受人口紅利之際，加上外資投資持續流入帶動經濟發展，尚未納入新興市場證明評價仍有提升空間，若無國際重大事件難有回檔機會。建議應把握短期股價回檔修正之際，選擇如越南這樣的長線投資題材進行資產配置。