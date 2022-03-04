鹿港鎮杜姓民眾日前將小貨車停放龍舟路附近路旁，車上放有電動車、空拍機等電子零件，價值約70萬元，豈料車子和貨品整個不翼而飛，緊急報案，警方調閱監視器，發現機車兩人組作案，何嫌是慣竊，還無奈地說，整車都堆滿東西，凍未條才動手，另名共犯還在追緝中。
鹿港分局和興派出所所長吳翊瑋表示，一受理報案，立即調閱沿途路口監視器，發現失竊車輛曾出現在溪湖鎮員鹿路附近路口。
合興派出所副所長楊士鋐當日因輪休返回溪湖住處，立即騎車至上述路口附近找尋，果然在附近地點發現該貨車，但車上的貨物已不見蹤影。
警方繼續調閱監視器，在失竊地點看到機車兩人組徘徊，貪心大發，撬開車門，直接開走貨車，經查證該機車的車牌掌握犯嫌身分及住處後，3日前往何姓嫌犯住處盤查。
44年次何嫌竊盜前科累累，一度狡辯，經過警方一番勸說後，終於坦承是不小心才犯案，當時路上月黑風高，但有路燈，看到空蕩蕩路上停著小貨車，忍不住探一探，「哇！堆滿貨品」也不知道是什麼東西，不管三七二十一，撬開車門，整車開走了。
何嫌表示，車上貨物均放在其住處旁的倉庫中，警方隨即通知被害人至現場清點貨品，幸好毫無短缺，另1名嫌疑人該分局亦掌握其身分，近期將通知到案說明，全案依竊盜罪嫌將竊嫌依法函報請臺灣彰化地方檢察署偵辦。
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