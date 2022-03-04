公司為留住人才，多方運用員工獎酬工具激勵員工，而新創事業則常透過技術入股方式取得核心技術，不論是獎酬員工股份基礎給付或是技術入股取得之股份，於取得時都屬於所得而可能衍生出稅負問題。安永聯合會計師事務所於4日舉辦線上網路研討會，分享取得之股票申請適用緩課股票之相關法令規定、常見問題及注意事項。

安永聯合會計師事務所公司稅務諮詢服務執業會計師吳文賓表示，因法令的改變，不同時期取得的獎酬股票，有不同的課稅規定，而依據最新修訂後《產業創新條例》第19條之1，公司員工每人每年獎酬股票若在新台幣500萬元額度內，得享有延遲課稅的規定。緩課股票之課徵時點為實際轉讓年度或可處分年度，符合自取得股票日起，持有股票達兩年以上，及繼續在該公司服務累計達兩年以上，可選擇收入以 「取得日時價」或 「轉讓日時價」孰低者課稅；但若持有不滿兩年，則只能以實際轉讓價值課稅。

針對智慧財產權入股申請緩課，吳文賓也表示依據《產業創新條例》第12條之1，個人、公司或有限合夥公司其所有之智慧財產權，讓與或授權公司以取得股票，所得人可選擇延緩課稅，成本費用之認定若可提出證明採核實認定，若無法提出證明則以轉讓價格30％計算。另若以智慧財產權入股，取得的股票不得限制其股份轉讓，認股價格由公司訂定，但股票發行價格不得低於票面金額。

另安永聯合會計師事務所公司稅務諮詢服務經理郭孟華提醒，股票發行公司應在辦理各該年度營利事業所得稅結算申報時，依規定格式填報營利事業所得稅結算申報書及租稅減免明細表，並檢附相關文件備查。

有關取得緩課股票所得申報義務，除中小企業發展條例是規定於辦理移轉過戶次日起30日內申報外，依據產業創新條例等法令，需於股東轉讓或辦理帳簿劃撥之年度或緩課期間屆滿年度之次年度1月31日前，依規定格式向該管稅捐稽徵機關列單申報，若公司未依規定列單申報，將會處以相關罰則。

此外，安永也提醒，若公司以技術入股，應以授權技術或取得股權時價，從高認定銷售額，開立統一發票交付被投資公司。